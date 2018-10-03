Мир Названа реальная причина скоропостижной смерти Шарля Азнавура

2018-10-03 11:42 174

Культовый французский шансонье Шарль Азнавур умер от сердечно-дыхательной недостаточности.

"Вскрытие в больнице показало, что смерть певца произошла утром 1 октября вследствии острого отека легких", - сообщает Le Monde.

Так как тело певца было обнаружено в ванной комнате его дома, рассматривалась версия смерти от утопления. Но теперь она опровергнута.

Тело умершего было передано его семье.

Напомним, Шарль Азнавур являлся одним из популярнейших исполнителей как во Франции, так и далеко за ее пределами. Он создал примерно 1 300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.