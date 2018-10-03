Политика На Минских переговорах Кучму заменит советник Порошенко Руслан Демченко

2018-10-03 10:13 219

В Минске состоялись последние переговоры трехсторонней контактной группы при участии бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

По завершении переговоров Кучма не вышел к журналистам и не объявил имени своего возможного преемника.

При этом специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик на пресс-конференции объявил, что украинская делегация должна получить нового руководителя.

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"Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С ним всегда Руслан Демченко", − указал Сайдик.

Демченко известен как дипломат и советник президента Петра Порошенко. Он также работал в администрации президента Кучмы.

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