На Минских переговорах Кучму заменит советник Порошенко Руслан Демченко

В Минске состоялись последние переговоры трехсторонней контактной группы при участии бывшего президента Украины Леонида Кучмы.
По завершении переговоров Кучма не вышел к журналистам и не объявил имени своего возможного преемника.
При этом специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик на пресс-конференции объявил, что украинская делегация должна получить нового руководителя.
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"Кто-то должен быть руководителем украинской делегации. С ним всегда Руслан Демченко", − указал Сайдик.
Демченко известен как дипломат и советник президента Петра Порошенко. Он также работал в администрации президента Кучмы.
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