Политика Путин помогает Асаду сбивать свои самолеты - в Сирии ставят ракетные комплексы С-300

2018-10-04 08:09 207

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об осуществлении поставки комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал он.

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Сообщается, что работа по установлению системы будет завершена к 20 октября.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки Дамаску этих комплексов начались "сразу после инцидента" с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

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