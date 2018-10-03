Политика Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО

2018-10-03 13:44 225

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон повторно призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству альянса с Украиной.

Как сообщает Голос Америки, посол прокомментировала проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом, которые обострились из-за критики Венгрией нового закона Украины об образовании.

"Мы продолжаем призывать Венгрию не использовать двусторонние разногласия, которые противоречат обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", − указала Хатчисон.

Она подчеркнула, что "для Украины, которая подверглась российской агрессии на своей территории, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами".

Также посол выразила надежду, что "Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании", а затем присоединится к помощи Киеву.

Еще по теме

Доллар в Украине снова подорожал - Нацбанк обновил курс валют

2018-10-03 15:14 150

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину накроют холодные осенние дожди

2018-10-03 14:13 216

Китайский эсминец в спорных водах пытался таранить военный корабль США

2018-10-03 12:43 276

Отопительный сезон в Украине в этом году начнется 15 октября - есть решение Кабмина

2018-10-03 12:15 300

Еще новости в разделе "Политика"

фото Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином

2018-10-03 15:46 117

Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО

2018-10-03 13:44 225

Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко

2018-10-03 13:16 270

Китайский эсминец в спорных водах пытался таранить военный корабль США

2018-10-03 12:43 276
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

фото Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином 2018-10-03 15:46 117
Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО 2018-10-03 13:44 225
Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко 2018-10-03 13:16 270
Китайский эсминец в спорных водах пытался таранить военный корабль США 2018-10-03 12:43 276

Лента

17:00 Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет
16:30 Украинская армия получила партию военной техники
фото 15:46 Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином
15:14 Доллар в Украине снова подорожал - Нацбанк обновил курс валют
14:45 В Украине ввели автоматическую фото/видеофиксацию нарушений ПДД - будут приходить письма счастья
14:43 Судья апелляционного суда Харьковской области Плетнев спонсирует страну-агрессора
14:31 Публикация "L’Illustré" против ФФУ была заказана «Динамо» еще в мае
КАРТА 14:13 Прогноз погоды: Сегодня Украину накроют холодные осенние дожди
13:44 Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО
13:16 Янукович будет судиться с СБУ из-за акции протеста у Администрации Порошенко