Политика Дипломаты США надавили на Венгрию - требуют не мешать партнерству Украины и НАТО

2018-10-03 13:44 225

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон повторно призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству альянса с Украиной.

Как сообщает Голос Америки, посол прокомментировала проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом, которые обострились из-за критики Венгрией нового закона Украины об образовании.

"Мы продолжаем призывать Венгрию не использовать двусторонние разногласия, которые противоречат обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", − указала Хатчисон.

Она подчеркнула, что "для Украины, которая подверглась российской агрессии на своей территории, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами".

Также посол выразила надежду, что "Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании", а затем присоединится к помощи Киеву.