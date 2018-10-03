Политика Суд в Крыму изменил приговор голодающему Балуху

2018-10-03 21:00 228

 

Подконтрольный России Верховный суд Крыма сократил на месяц срок заключения украинского активиста Владимира Балуха. Об этом в среду, 3 октября, сообщает "Громадське".

Суд рассмотрел апелляционную жалобу и решил смягчить приговор украинцу, учитывая положительную характеристику Балуха. Активист проведет в тюрьме четыре года 11 месяцев вместо пяти лет.

Как сообщали "Вести", Балух находится за решеткой в Крыму уже больше года. Во время событий на Евромайдане в Киеве мужчина на своем доме в крымском селе Серебрянка установил флаг Украины. В декабре 2016 года Балуха задержала ФСБ России.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Российский суд приговорил украинца к пяти годам колонии. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела. Активист продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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