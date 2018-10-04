Политика Венгрия угрожает немедленно выслать консула Украины из Будапешта

2018-10-04 11:45 285

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, Будапешт немедленно вышлет консула Украины если Киев выдворит венгерского консула из Берегового.

По словам Сийярто, венгерский консул в Береговом не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у него нет причин отзывать консула.

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"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.

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