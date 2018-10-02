Политика Климкин поставил Венгрии ультиматум - требует отозвать консула из Закарпатья

2018-10-02 11:13 87

Венгрия должна в течение недели отозвать своего консула из Берегово на Закарпатье, иначе он будет выслан.

"Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, согласно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин в видеообращении в Facebook.

Также министр напомнил, что Венгрия нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.

"Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях. Это 100%. Конечно, по определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей", - напомнил он.

Вместе с тем, Климкин призвал не "наезжать" на венгров, а, наоборот, помочь венгерской общине.

"Я предостерегаю всех от "наездов" - извините за недипломатическое язык - или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно", - отметил он.