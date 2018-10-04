Мир Выявлена уязвимость Facebook - начало расследование потенциальной утечки данных

2018-10-05 17:29 186

Ирландская комиссия по защите персональных данных открыла расследование по факту потенциальной утечки данных миллионов пользователей социальной сети Facebook.

Главный регулятор в области персональных данных в Европе для Facebook проверит, предприняла ли соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите персональных данных пользователей.

Как сообщает Associated Press, уязвимость могла коснуться пяти миллионов европейских пользователей.

Ранее в Facebook сообщили, что хакеры нашли уязвимость в коде соцсети и получили доступ к 50 миллионам аккаунтов. Речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию Посмотреть как. Теперь Facebook грозит более 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов.

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Мир

Выявлена уязвимость Facebook - начало расследование потенциальной утечки данных 2018-10-05 17:29 186
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