Политика Фонд Сороса из-за притеснений власти покинул Венгрию, офис переехал в Берлин

2018-10-05 09:13 210

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, в связи с притеснениями в Венгрии, приступил к работе в Берлине.

Как сообщил директор нового, берлинского, отделения фонда Сороса Горан Булдиоски в интервью агентству dpa, 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали в столицу Германии из Будапешт .

"Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одним из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он.

Напомним, Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире.

Он уже давно подвергается нападкам со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Фонд Сороса в Будапеште был объявлен "иностранным агентом". В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.