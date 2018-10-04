Мир Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера

2018-10-05 10:14 192

Как сообщает The Guardian, культовый американский писатель Томас Харрис рассказал о своей новой книге.

Работа над романом уже ведется, но названия у книги еще нет. Выход новинки ожидается в мае 2019 году.

Это будет первое произведение автора за последние13 лет, 78-летний Харрис не писал ничего с момента выхода триллера Ганнибал: Восхождение.

Также писатель уточнил, что книга станет первой за 40 лет, в которой не будет персонажа Ганнибала Лектера.

Слухи о новом романе Томаса Харриса появились еще в 2004 году, но никаких подробностей журналистам выяснить не удалось. 

Напомним, Харрис прославился трилогией о гениальном маньяке убийце Ганнибале Лектере, которая была неоднократно экранизирована.

Еще по теме

Стало известно, когда незаконно арестованному в РФ Роману Сущенко вынесут приговор

2018-05-28 13:46 2647

Причиной провала женской сборной Украины по биатлону на Играх назвали служебный роман

2018-03-01 21:30 7979

В Примере снова появится форвард сборной Украины

2017-12-18 20:00 7026

Следователи РФ добились продления ареста журналиста Романа Сущенко

2017-06-27 11:44 4440

Еще новости в разделе "Мир"

В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть

2018-10-05 12:16 108

Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера

2018-10-05 10:14 192

ЕС и НАТО сделали заявление о кибератак России на ОЗХО

2018-10-04 22:00 549

видео В аннексированном Крыму обрушилась часть Керченского моста

2018-10-04 19:30 1068
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть 2018-10-05 12:16 108
Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера 2018-10-05 10:14 192
ЕС и НАТО сделали заявление о кибератак России на ОЗХО 2018-10-04 22:00 549
видео В аннексированном Крыму обрушилась часть Керченского моста 2018-10-04 19:30 1068

Лента

13:12 В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени
фото 12:44 Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками
12:16 В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть
11:43 Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях
11:15 Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов
10:42 Всемирный банк прогнозирует новое замедление роста ВВП в Украине
10:14 Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:13 Фонд Сороса из-за притеснений власти покинул Венгрию, офис переехал в Берлин
08:32 У Гройсмана уверяют, что все котельные уже готовы к старту отопительного сезона