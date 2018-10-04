Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера

Как сообщает The Guardian, культовый американский писатель Томас Харрис рассказал о своей новой книге.
Работа над романом уже ведется, но названия у книги еще нет. Выход новинки ожидается в мае 2019 году.
Это будет первое произведение автора за последние13 лет, 78-летний Харрис не писал ничего с момента выхода триллера Ганнибал: Восхождение.
Также писатель уточнил, что книга станет первой за 40 лет, в которой не будет персонажа Ганнибала Лектера.
Слухи о новом романе Томаса Харриса появились еще в 2004 году, но никаких подробностей журналистам выяснить не удалось.
Напомним, Харрис прославился трилогией о гениальном маньяке убийце Ганнибале Лектере, которая была неоднократно экранизирована.