Политика Климкин отреагировал на высылку консула из Венгрии

2018-10-04 21:00 366

Украинского консула, которого высылают из Венгрии, трудоустроят в представительстве МИД в Ужгороде.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал реакцию Венгрии на объявление венгерского консула персоной нон-грата "абсолютно и фундаментально неадекватной". Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 4 октября.

"Мы не нарушаем международное право, венгерские законы и вообще действуем как полагается дипломатам", - подчеркнул министр.

Климкин также пообещал, что украинского консула, которого высылают из Венгрии, трудоустроят в представительстве МИД в Ужгороде: "им там точно надо усиление".

Ранее сегодня Будапешт заявил о решении выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье.