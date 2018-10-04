Мир Химатака в Крыму: названы новые опасные территории на оккупированном полуострове

2018-10-04 19:00 201

В оккупированном Крыму на сегодняшний день сохраняются угрозы для экологии Автономной республики и местного населения из-за токсичных производств и деструктивной деятельности оккупационных "властей".

Это в комментарии сайту "Сегодня" подтвердил эколог Александр Соколенко. Эксперт напомнил, что уже давно Северный Крым считался самой неблагоприятной территорией для проживания людей по соображениям экологической безопасности и условий жизни.

"Сегодня эта проблемная ситуация сохраняется в плане экологических рисков для людей. Это подтверждает катастрофа в Армянске, когда произошло распыление кислот в воздухе. Также есть опасные производственные мощности в Севастополе. Не знаю точно, какой там уровень экологической опасности, но там довольно-таки промышленный район, связанный с работой Черноморского флота РФ и имеющейся там морской инфраструктурой", – добавил Соколенко.

Кроме того, оценивая риски для экологии Крыма, он подчеркнул, что в целом на сегодня обострилась глобальная опасность для людей, связанная с дефицитом пресной воды. По его словам, этот водный ресурс пытаются выкачивать и направлять на орошение земель, а потребительские нужды населения отходят на второй план.

Выкачка воды приводит к исчерпанию пластов подземных вод и засолению грунтов, "потому что происходит орошение, вода испаряется, температура там высокая (из-за пустынной зоны), и в результате земля постепенно превращается в солончаки". Одновременно подземных водных ресурсов в АРК становится все меньше, и воды не хватает для полноценного орошения территорий.

"Соответственно, если дальше так будет продолжаться, через 5-10 лет вообще мы получим непригодную для жизни и производства территорию, и чтобы привести ее в порядок, нужно будет тратить огромные средства для возобновления того баланса, который был до оккупации (когда еще работал Северо-Крымский канал с его ответвлениями по АРК). Дефицит пресной воды вообще очень большая угроза для всего центрального Крыма. И, понятно, что пока Крым пребывает под оккупацией, там ситуация не улучшится", – спрогнозировал Соколенко.

Помимо этого, как добавил эколог, на сегодняшний день крайне острой остается проблема в АРК с бытовым мусором. Там никто не контролирует процесс засорения территории.

"Несмотря на то, что отдыхающих в Крыму после аннексии стало меньше, все равно они приезжают из РФ. Соответственно, мусор есть, и он накапливается. А эту проблему сегодня никто не решает. Ситуация сложная, ведь и в РФ, и на оккупированных территориях вообще нет никакой системы переработки и сортирования отходов. Следовательно, все это вывозится на свалки, которые появились уже даже в заповедниках", – заявил эксперт.

Также, как отметил эколог, на сегодня из-за политики оккупационных "властей" может происходить бесконтрольная вырубка заповедных лесов в АРК. Но насколько проблема является масштабной, установить пока сложно из-за отсутствия возможности для украинских экологов, экспертов и соответствующих госорганов провести инспекции территорий в АРК.

Комментируя существующие экологические угрозы для населения и возможные новые токсически опасные территории в Крыму, Соколенко отметил, что оккупационные власти не заинтересованы в информировании населения об угрозах и рисках, скрывают данные об экологической ситуации, преследуя только свои цели по обогащению за счет крымских ресурсов и природы АРК.