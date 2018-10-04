Украина Включайте обогреватели: в ночь на пятницу в Украине ожидаются заморозки до -5

2018-10-04 20:00 231

5 октября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, на почве, местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, на почве, в Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях -1…+4 градуса; днем +11…+18 градусов.

В центре Украины ясно, без осадков, на почве заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, на почве местами заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, на почве местами заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, в Херсонской области +4…+9 градусов, днем +12…+19 градусов, в Запорожской области +11…+16 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, минус 12 в октябре и снежный ноябрь: синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Украинцев ждет самая теплая зима за 30 лет.