Украина В Украине с понедельника восстановят контроль скорости на дорогах

2018-10-04 18:30 294

Кабинет министров Украины восстанавливает масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-службы главы правительства со ссылкой на заявление Владимир Гройсман во время общения с прессой в Каменце-Подольском.

"Уже с понедельника - 8 октября", - отметил премьер, говоря о дате начала контроля.

Он пояснил, что на протяжении следующей недели режим контроля движения будет носить исключительно просветительский характер: водителей будут устно предупреждать о превышении. Позже к нарушителям начнут применять штрафные санкции в соответствии с законодательством.

"И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше - задействуем все механизмы", - пояснил В.Гройсман.

Он также отметил, что правоохранители будут проверять соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.

Отметим, по данным МВД, с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - портативные устройства измерения скорости TruCam.

В местах фиксации нарушений скоростного режима также будут служебные транспортные средства с обязательным включением маячков синего цвета.

TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работает до 15 часов без подзарядки. Имеет карту памяти на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фото. Делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима - автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.

Напомним, на прошлой неделе уже стартовали тендеры по закупке оборудования для автоматического контроля скорости на дорогах.

Ранее Европейский инвестиционный банк пообещал Украине свою помощь во внедрении на законодательном уровне европейских стандартов проектирования дорог с учетом их безопасности.