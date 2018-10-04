Политика В трех странах G7 отреагировали на продление особого статуса Донбасса

2018-10-04 17:30 273

 

Представители Франции, Канады и США приветствуют продление на год закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Во Франции, США и Канаде прокомментировали решение Верховной Рады о продлении действия особого статуса Донбасса. Об этом в четверг, 4 октября, написали ппредставители стран в своих микроблогах Twitter.

"Приветствую продолжение Радой закона об особом статусе местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, что показывает приверженность Украины к урегулированию войны на Донбассе", - написала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Решение, которое сигнализирует о политической зрелости парламентского большинства и облегчает задачу для украинских международных партнеров", - написал в ответ посол Канады в Украине Роман Ващук.

Специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер написал, что считает это очень важным.

"Не разрешайте России обвинять Украину и не давайте некоторым странам ЕС повод для пересмотра санкций. Держим фокус на том, что Россия не выполняет Минск", - прокомментировал представитель США.

Напомним, 4 октября, Верховная Рада 245 голосами продлила на год закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект накануне внес на рассмотрение парламента и определил как неотложный президент Петр Порошенко. В записке он указал, что документ направлен на "создание условий для проведения миротворческой миссии ООН в Донбассе" и, "в случае необходимости, для усиления санкционного режима" против РФ.

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