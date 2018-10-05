Политика Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса

2018-10-05 13:45 240

Сегодн в Украине вступил в силу закон № 2588-VIII, который предусматривает продление особого статуса Донбасса. Документ опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.

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Однако эта норма начнет действовать, только когда Россия выведет с территории Украины все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику.

Напомним, законопроект зарегистрировал в парламенте глава государства. Верховная Рада приняла документ вчера, 4 сентября 245 голосами.