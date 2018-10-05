Политика Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса

2018-10-05 13:45 240

Сегодн в Украине вступил в силу закон № 2588-VIII, который предусматривает продление особого статуса Донбасса. Документ опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.

РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ДЛЯ ВВОДА МИРОТВОРЦЕВ НА ДОНБАСС

Однако эта норма начнет действовать, только когда Россия выведет с территории Украины все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику.

Напомним, законопроект зарегистрировал в парламенте глава государства. Верховная Рада приняла документ вчера, 4 сентября 245 голосами.

Еще по теме

Верховная Рада приняла закон о госязыке

2018-10-04 18:00 771

В трех странах G7 отреагировали на продление особого статуса Донбасса

2018-10-04 17:30 807

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса отдельных районов Донбасса

2018-10-04 17:00 522

Рада сегодня продлила особый статус Донбасса чтобы обеспечить ввод миротворцев ООН

2018-10-04 14:15 510

Еще новости в разделе "Политика"

Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов

2018-10-05 16:27 69

Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы

2018-10-05 14:13 228

Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса

2018-10-05 13:45 240

Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов

2018-10-05 11:15 315
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов 2018-10-05 16:27 69
Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы 2018-10-05 14:13 228
Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса 2018-10-05 13:45 240
Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов 2018-10-05 11:15 315

Лента

16:27 Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов
15:45 Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива
фото 15:14 Пассажиры рейса Вена-Лондон сделали фото человека, идущего по облакам
14:46 C 2030 года в ЕС запретят продажи авто с дизельными и бензиновыми двигателями
14:13 Украинских заробитчан из Польши вытеснили китайцы, вьетнамцы и азербайджанцы
13:45 Вступил в силу принятый вчера закон об особом статусе Донбасса
13:12 В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени
фото 12:44 Хацкевич пояснил плохой результат в ЛЕ индивидуальными ошибками
12:16 В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть
11:43 Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях