Политика Сенцов в письме объяснил, почему прекращает голодовку

2018-10-06 10:00 168

 

Юрист Дмитрий Динзе, представляющий интересы украинского политзаключенного Олега Сенцова, подтвердил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.

Об этом он сказал телеканалу Настоящее Время.

Также адвокат показал письмо самого Сенцова, в котором тот рассказывает об угрозе принудительного питания:

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие".

По словам Сенцова, насильственное кормление должно проводиться в рамках "реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента".

"В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г", – идет речь также в письме.

 

"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!", – резюмирует политзаключенный.

Сообщение о том, что Сенцов намерен прекратить голодовку, ФСИН РФ выпустил утром 5 октября, как раз в тот момент, когда адвокат приехал в колонию к своему подзащитному и сдал мобильный телефон, как этого требуют правила ФСИН.

Позже эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

По ее словам, то, что Сенцов прекратил голодовку, означает, что он в "критическом состоянии, практически за чертой".

Денисова отметила, что выход из голодовки - процесс более сложный и страшный, чем само голодание.

Омбудсмен призвала РФ сохранить жизнь Сенцова и предоставить ему высококвалифицированных специалистов.

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