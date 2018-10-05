Сенцов в письме объяснил, почему прекращает голодовку

Юрист Дмитрий Динзе, представляющий интересы украинского политзаключенного Олега Сенцова, подтвердил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.
Об этом он сказал телеканалу Настоящее Время.
Также адвокат показал письмо самого Сенцова, в котором тот рассказывает об угрозе принудительного питания:
"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие".
По словам Сенцова, насильственное кормление должно проводиться в рамках "реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента".
"В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г", – идет речь также в письме.
"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!", – резюмирует политзаключенный.
Сообщение о том, что Сенцов намерен прекратить голодовку, ФСИН РФ выпустил утром 5 октября, как раз в тот момент, когда адвокат приехал в колонию к своему подзащитному и сдал мобильный телефон, как этого требуют правила ФСИН.
Позже эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.
По ее словам, то, что Сенцов прекратил голодовку, означает, что он в "критическом состоянии, практически за чертой".
Денисова отметила, что выход из голодовки - процесс более сложный и страшный, чем само голодание.
Омбудсмен призвала РФ сохранить жизнь Сенцова и предоставить ему высококвалифицированных специалистов.