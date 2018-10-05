Политика Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-паспортам

2018-10-06 10:30 144

Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволяет путешествовать заграницу по внутренним ID-паспортам.

Документ 5 октября подписали главы правительств Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе, сообщает пресс-служба правительства.

"Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортами Украины", - написал премьер-министр Украины в Facebook.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

До этого между двумя странами действовало соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года.

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщал, что соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября.

В тексте соглашения сказано, что оно вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Соглашение от 1999 года с тех пор утратит силу.

14 марта Украина подписала соглашение с Турцией о разрешении гражданам ездить по ID-картам, без загранпаспортов. Правительство утвердило его 17 мая, а в силу соглашение вступило 1 июня.