Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-паспортам

Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволяет путешествовать заграницу по внутренним ID-паспортам.
Документ 5 октября подписали главы правительств Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе, сообщает пресс-служба правительства.
"Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортами Украины", - написал премьер-министр Украины в Facebook.
В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.
До этого между двумя странами действовало соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года.
Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщал, что соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября.
В тексте соглашения сказано, что оно вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Соглашение от 1999 года с тех пор утратит силу.
14 марта Украина подписала соглашение с Турцией о разрешении гражданам ездить по ID-картам, без загранпаспортов. Правительство утвердило его 17 мая, а в силу соглашение вступило 1 июня.