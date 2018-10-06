Политика Назван западный сценарий, по которому Россия может отдать захваченный Крым

2018-10-07 12:00 162

 

Россия не отдаст оккупированный Крым просто так, однако это может произойти при совпадении благоприятных геополитических факторов.

Об этом рассказал изданию "Главред" политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

Как отметил специалист, аннексированный РФ полуостров может вернуться к Украине по "немецкому сценарию", когда объединились восточная и западная Германии в 1990 году.

"В этом контексте перед Украиной стоят две задачи: первая - сделать Украину привлекательной, сильной и способной защищаться от агрессии, создать такие условия жизни, как у наших ближайших соседей. Вторая - создать условия для центробежных тенденций в России и ждать их", - отметил Октисюк.

По мнению эксперта, не исключено, что сначала будет какая-то совместная экономическая деятельность, затем - в идеале - вывод территории из-под российской юрисдикции, возможно, передача ее в управление ООН или любой другой международной организации. Далее первоочередный шаг - демилитаризация Крыма.

Октисюк считает, что после деоккупации Крыма и Донбасса санкции Запада против России не только сохранятся, но и усилятся, осуществляя дальнейшее давление на Москву.

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