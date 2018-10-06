Украина В Украине обещают заморозки в ночь на 7 октября

2018-10-07 10:00 276

 

Сегодня ночью в Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом 7 и 8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях днем сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

По прогнозам синоптиков, 7 и 8 октября на территории Украины - без осадков, переменная облачность, днем ​​температура будет колебаться от +19 до +22 на западе, до +17...+19 в остальных областях, ночью +6...+8 на западе, в центре и на юге, +4...+6 - на востоке.

До конца следующей недели во всех регионах ожидается сухая, теплая, солнечная погода.

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