В Украине обещают заморозки в ночь на 7 октября

Сегодня ночью в Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
При этом 7 и 8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях днем сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозам синоптиков, 7 и 8 октября на территории Украины - без осадков, переменная облачность, днем температура будет колебаться от +19 до +22 на западе, до +17...+19 в остальных областях, ночью +6...+8 на западе, в центре и на юге, +4...+6 - на востоке.
До конца следующей недели во всех регионах ожидается сухая, теплая, солнечная погода.