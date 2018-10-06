Мир Лукашенко рассказал, как его сын "получал ремня"

2018-10-07 13:30 351

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию, заявив, что "хороший ремень иногда полезен для ребенка".

Об этом Лукашенко сказал в общении с журналистами, сообщает его пресс-служба.

"Все эти глупости взятые прежде всего с Запада. Вы можете не волноваться, и народ пусть не волнуется - мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций, и нашего жизненного опыта", - сказал Лукашенко.

"Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модные формулировки на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них перенимаем какие-то нормы поведения в семье", - добавил белорусский президент.

Лукашенко признался, что не является сторонником того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его словам, этого не избежать.

"Надо выходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно", - пояснил белорусский президент, добавив, что его старший сын Виктор "часто от него получал".

"Средний, Дима, уже видел, как Вити доставалось, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал", - поделился Лукашенко опытом своей семьи.

Законопроект о противодействии домашнему насилию разрабатывало Министерство внутренних дел. Лукашенко считает, что им должны заниматься представители органов власти на местах, общественные организации и Администрация президента.

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