Политика ОБСЕ призвал Болгарию оперативно найти убийц журналистки Мариновой

2018-10-08 17:29 207

Власти Болгарии должны оперативно найти и наказать причастных к убийству журналистки Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в парке города Русе.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, которая занималась расследованиями. Я буду внимательно следить за открытым властями расследованием", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

ШОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ УБИЙСТВА ЖУРНАЛИСТКИ, РАССЛЕДОВАВШЕЙ ХИЩЕНИЯ ИЗ ФОНДОВ ЕС

Он также настоятельно призывает болгарские власти оперативно найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, было ли связано нападение с ее работой.

Еще по теме

Глава МВД раскрыл детали убийства журналистки, расследовавшей хищения из фондов ЕС

2018-10-08 11:44 390

В Совете Европы напомнили Украине про дело об убийстве Георгия Гонгадзе

2018-09-22 10:00 699

Досудебное расследование по делу о подготовке к убийству Бабченко завершено, - ГПУ

2018-09-13 17:30 663

Убийство Захарченко: Путин прислал в Донецк "серьезных ребят"

2018-09-03 22:00 1377

Еще новости в разделе "Политика"

Евросоюз потребовал немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова

2018-10-08 20:34 96

ОБСЕ призвал Болгарию оперативно найти убийц журналистки Мариновой

2018-10-08 17:29 207

Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко

2018-10-08 15:16 513

документ Не выходивший на связь несколько дней президент Интерпола отправлен в отставку

2018-10-08 14:43 267
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Евросоюз потребовал немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова 2018-10-08 20:34 96
ОБСЕ призвал Болгарию оперативно найти убийц журналистки Мариновой 2018-10-08 17:29 207
Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко 2018-10-08 15:16 513
документ Не выходивший на связь несколько дней президент Интерпола отправлен в отставку 2018-10-08 14:43 267

Лента

21:36 Пьяные птицы устроили беспредел в американском городе - полиция советует не паниковать
20:34 Евросоюз потребовал немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова
фото 19:28 Мелания Трамп угодила в международный скандал из-за колониальной белой шляпы
18:31 Сегодня ночью украинцы смогут стать свидетелями красивейшего метеорного потока
17:29 ОБСЕ призвал Болгарию оперативно найти убийц журналистки Мариновой
17:20 Адвокат: Обвинение хочет осудить моего клиента и де-юре закрепить факт несанкционированных вылетов Наливайченко в Россию, которых не было
16:27 В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч
15:45 Закон один для всех - в Израиле за коррупцию судят жену действующего премьера
15:16 Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко
документ 14:43 Не выходивший на связь несколько дней президент Интерпола отправлен в отставку