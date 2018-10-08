ОБСЕ призвал Болгарию оперативно найти убийц журналистки Мариновой

Власти Болгарии должны оперативно найти и наказать причастных к убийству журналистки Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в парке города Русе.
"Я шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, которая занималась расследованиями. Я буду внимательно следить за открытым властями расследованием", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
ШОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ УБИЙСТВА ЖУРНАЛИСТКИ, РАССЛЕДОВАВШЕЙ ХИЩЕНИЯ ИЗ ФОНДОВ ЕС
Он также настоятельно призывает болгарские власти оперативно найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, было ли связано нападение с ее работой.