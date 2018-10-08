Мир Глава МВД раскрыл детали убийства журналистки, расследовавшей хищения из фондов ЕС

2018-10-08 11:44 213

Глава МВД Болгарии Младен Маринов сообщил, что болгарская журналистка-расследователь Виктория Маринова, об убийстве которой силовики сообщили вчера, перед смертью подверглась изнасилованию.

Накануне полиция заявила, что расследует, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

Ранее прокурор Георги Георгиев сообщил, что женщина погибла в результате комбинированной травмы головы и удушения, а также, что на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Однако тогда прокурор отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования.

Напомним, 30-летнюю девушку убили в городе Русе (пятый по величине город Болгарии). Труп Мариновой нашли накануне в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза.