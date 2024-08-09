ВОЙНА В Украине Еще одна страна НАТО подключилась к оказанию помощи Украине в области безопасности

2024-08-09 09:29

Кабинет министров Болгарии усилил свою поддержку Украины. Военнослужащим болгарских вооруженных сил разрешили принять участие в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии.

"Принимая это решение, наша страна дает четкий сигнал о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и укреплению своей союзной солидарности совместными усилиями в поддержку международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая "близость конфликта к границам Болгарии и его значимость для европейской безопасности, вклад Болгарии в операцию NSATU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

Таким образом, Кабмин Болгарии дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе НАТО, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.