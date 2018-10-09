Украина Кличко признался журналистам, что стал заложником системы

2018-10-09 20:33 237

Мы все, говорит мэр Киева, оказались заложниками системы водоснабжения, доставшейся в наследство

Нужно ставить бойлеры, чтобы быть независимыми от централизованного водоснабжения и всегда иметь горячую воду. Об этом мэр Киева Виталий Кличко призвал рассказал в интервью СМИ.

"Раньше у всех было централизованное водоснабжение. И мы все зависимы от поставок, но все стараемся быть независимыми в этом направлении. Есть горячая вода - очень хорошо, если нет - можно включить бойлер", - отметил Кличко.

По его словам, он понимает, что не каждый может себе позволить установить бойлер, однако все киевляне оказались заложниками той системы водоснабжения, которая осталась в наследство.

В августе мэр Киева Виталия Кличко обещал, что централизованное горячее водоснабжение в Киеве возобновят до 15 сентября.

3 сентября президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду найти 729 млн грн в государственном бюджете, чтобы погасить долги компании Киевэнерго Рината Ахметова за газ.

4 октября первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома сообщил, что горячая вода появится в киевских квартирах не раньше 10 октября. Возможно.