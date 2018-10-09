В Ивано-Франковской области жители сел перекрыли трассу, требуют ремонта дорог

Жители сел Ивано-Франковской и Черновицкой областей сегодня перекрыли дорогу Р-62 Криворовня-Черновцы в селе Великий Рожин.
Из-за того, что обещанный ремонт дороги так и не начали, ее опять перекрыли.
"Из-за отсутствия ремонта около сотни людей вновь заблокировали движение транспорта по дороге государственного значения Р-62 Криворовня-Черновцы в селе Великий Рожин. Протестующие требуют, чтобы к ним прибыли чиновники, и хотят видеть постановление Кабмина о выделении средств на ремонт дороги", - сообщила сельский головасела Подзахарычи Путильского района Арина Андрюк, пишет Укринформ.
Протестующие обещают бессрочную акцию.
В сентябре протестующие уже перекрывали эту дорогу на несколько суток. Разблокировали ее только после того, как чиновники им пообещали завезти технику и начать ремонт.