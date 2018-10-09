Украина В Ивано-Франковской области жители сел перекрыли трассу, требуют ремонта дорог

2018-10-09 15:46 210

Жители сел Ивано-Франковской и Черновицкой областей сегодня перекрыли дорогу Р-62 Криворовня-Черновцы в селе Великий Рожин.

Из-за того, что обещанный ремонт дороги так и не начали, ее опять перекрыли.

"Из-за отсутствия ремонта около сотни людей вновь заблокировали движение транспорта по дороге государственного значения Р-62 Криворовня-Черновцы в селе Великий Рожин. Протестующие требуют, чтобы к ним прибыли чиновники, и хотят видеть постановление Кабмина о выделении средств на ремонт дороги", - сообщила сельский головасела Подзахарычи Путильского района Арина Андрюк, пишет Укринформ.

Протестующие обещают бессрочную акцию.

В сентябре протестующие уже перекрывали эту дорогу на несколько суток. Разблокировали ее только после того, как чиновники им пообещали завезти технику и начать ремонт.

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