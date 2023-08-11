Жизнь На дорогах Украины заработали новые комплексы фиксации нарушений - расположение всех камер

2023-08-11 22:12

11 августа на автодорогах Украины начнут действовать еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения врага и теперь возобновит работу, а еще 19 приборов контроля начнут действовать впервые.

Общее количество приборов фиксации ПДД с 11 августа составит 215.

Белошицкий напомнил, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Просмотреть расположение всех комплексов можно здесь.