Мир Министр юстиции потребовал от Google удалить спутниковые фото и панорамы тюрем

2018-10-14 09:58 189

Министр юстиции Франции Николь Беллубе обратилась к корпорации Google с просьбой убрать сделанные с воздуха снимки французских тюрем, в настоящий момент доступные в сервисах Google Maps и Google Earth.

"Я направила в Google запрос о принятии мер, чтобы удалить (снимки) пенитенциарных учреждений", - сказала министр, добавив, что действий со стороны корпорации пока не последовало.

Беллубе подчеркнула, что, возможно, ей придется добиваться встречи с людьми, которые отвечают за эти вопросы.

По словам министра, ей кажется ненормальным, что в интернете можно найти изображения подобных учреждений.

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