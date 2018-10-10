Министр юстиции потребовал от Google удалить спутниковые фото и панорамы тюрем

Министр юстиции Франции Николь Беллубе обратилась к корпорации Google с просьбой убрать сделанные с воздуха снимки французских тюрем, в настоящий момент доступные в сервисах Google Maps и Google Earth.
"Я направила в Google запрос о принятии мер, чтобы удалить (снимки) пенитенциарных учреждений", - сказала министр, добавив, что действий со стороны корпорации пока не последовало.
Беллубе подчеркнула, что, возможно, ей придется добиваться встречи с людьми, которые отвечают за эти вопросы.
По словам министра, ей кажется ненормальным, что в интернете можно найти изображения подобных учреждений.