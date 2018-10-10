Украина Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая насмерть сбила человека в Киеве

2018-10-10 21:35 195

Соратница высланного из страны бывшего губернатора Одесской обоасти и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Лиза Богуцкая насмерть сбила человека на пешеходном переходе Киева.

"Очень часто случай меняет нашу жизнь. Такой случай произошел со мной вчера вечером, когда уже стемнело. Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно...", - сообщила Богуцкая, уточнив, что вскоре пострадавший умер в больнице.

По словам Богуцкой, она не собирается избегать правосудия и будет сотрудничать со следствием. Также она сообщила, что есть свидетели происшествия, а также запись с видеорегистратора.

Примечательно, что несколькими днями ранее (7 октября) Богуцкая на своей странице в Facebook призналась, что очень часто нарушает правила дорожного движения.

"Нарушаю ли я правила дорожного движения? Конечно. Очень часто. Нет, я, конечно же, не считаю, что правила существуют для лохов. Но иногда считаю нововведения, не соответствующие состоянию дорог, например, просто идиотскими. Так же, как, например, знак "Конец всех ограничений" на трассе, где яма на яме ямой погоняет и быстрее, чем 5 км в ч не поедешь. Иначе оставишь ходовую там же", - написала блогерша.