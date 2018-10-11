Украина Число отравившихся в детсаду Хмельницкой области выросло до 56 человек

2018-10-11 14:12 153

В Нетешине Хмельницкой области число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском саду № 6 "Радуга" возросло до 56 человек, из них 44 - дети.

"Зарегистрировано 56 человек с острым кишечным отравлением, среди них — 44 дети. Подавляющее количество больных (45 человек, из них 38 дети) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден.

Исследование продолжается. Инфекционный вспышка еще не закрыто", - сообщила завотделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Татьяна Федак, передает "Укринформ".

В Хмельницком областном лабораторном центре также проинформировали, что, по результатам бактериологических обследований объектов окружающей среды, в очаге пищевых продуктов выделено сальмонеллу энтеритидис в столовой детсада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для нарезки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.