ВОЙНА В Украине Суд арестовал главу Хмельницкой МСЭК, у которой при обыске нашли 6 млн долларов наличными

2024-10-08 15:37

Суд арестовал руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК). Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы областной МСЭК, которую подозревают в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что подозреваемая заключена под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

"Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве", - добавили в ведомстве.

Напомним, 4 октября стало известно, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области и ее родственников обнаружили во время обысков $6 млн наличными и многие другие активы. СМИ узнали, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом от Слуги народа в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Крупа работает с 2008 года.

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