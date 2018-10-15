Мир Новая утечка в Facebook: украдены личные данные десятков тысяч пользователей

2018-10-15 14:15 138

Комиссия по коммуникациям Южной Кореи считает, что произошла утечка данных почти 35 тыс. учетных записей Facebook.

"В результате взлома были украдены персональные данные, включая имена, номера телефонов, почтовые адреса 15 623 владельцев аккаунтов Facebook, в остальных более 18 тыс. случаях — похищены были сведения о регионах проживания владельцев аккаунтов, их семейном положении и религии", - сообщает Yonhap.

Комиссия заявила, что проведет расследование этого инцидента и проверит, соблюдает ли Facebook безопасность и технические процедуры.

Напомним, ранее в результате кибератаки на соцсеть Facebook хакеры получили доступ к данным 50 миллионов пользователей по всему миру.