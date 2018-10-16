Украина Горячая вода в Киеве: в теплосетях идет ликвидация почти 130 аварий

2018-10-16 22:00 162

 

В Киеве работает 34 аварийные бригады для ликвидации повреждений на тепловых сетях. Об этом со ссылкой на КП “Киевтеплоэнерго” сообщает КГГА.

“В Киеве в течение последней недели обнаружили и ликвидировали 308 повреждений на тепловых сетях. Еще на 127 участках продолжаются работы”, - говорится в сообщении.

Всего в Киеве работает 29 аварийно-восстановительных бригад коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” и 5 вспомогательных бригад. В автопарке предприятия более 250 единиц специальной техники и механизмов. Специалисты работают в круглосуточном режиме.

Временное отсутствие услуг, в том числе горячего водоснабжения, сейчас может быть только в тех микрорайонах, где были выявлены повреждения тепловых сетей.

“Работники КП “Киевтеплоэнерго” готовы ликвидировать повреждения сетей, которые будут выявлены после старта подачи теплоносителя”, — отметили в коммунальной службе города.

Напомним, 12 октября “Нафтогаз” возобновил поставки газа “Киевтеплоэнерго”.

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