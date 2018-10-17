Украина Протесты профсоюзов в Киеве: нардепов облили неизвестным вонючим веществом

2018-10-17 12:15 276

Под зданием Кабинета министров в Киеве участники Всеукраинской акции протеста профсоюзов облили нардепов неизвестным веществом с неприятным запахом.

Как сообщает Укринформ, неизвестные облили двух депутатов от БПП Сергея Каплина и Александра Сугоняко, и одну женщину - участницу акции протеста.

В полиции сообщили о двух задержанных.

После этого инцидента Кабмин правоохранители взяли под усиленную охрану.

Напомним, в правительственном квартале проходит массовая акция протеста профсоюзов. Они требуют не повышать цены на газ и тарифы, а также увеличить зарплаты.