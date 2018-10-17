Мир фото В колледже Керчи нашли вторую бомбу

2018-10-17 16:30 354

В учебном заведении, где студент устроил массовое убийство, обнаружили второе взрывное устройство.

В колледже в Керчи обнаружили взрывное устройство, его сейчас изучают. Об этом в среду, 17 октября, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета России Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК. "Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство", - сказал Пржездомский. На данный момент информация о количестве погибших пока разнится: число жертв 17 или 18 человек. Примерно 50 пострадали. По информации СК, уголовное дело по факту взрыва в Керчи переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (террористический акт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу