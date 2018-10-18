Мир Boeing с Меланией Трамп пришлось экстренно сажать из-за дыма и гари

2018-10-19 17:31 153

Самолет первой леди США совершил экстренную посадку из-за задымления. Едва взлетев, лайнер вернулся на авиабазу "Эндрюс" в штате Мэриленд.

Свидетелями инцидента стали репортеры, сопровождавшие супругу президента США. Через десять минут после взлета они заметили в салоне легкую дымку и почувствовали запах гари. Пассажирам выдали мокрые полотенца, чтобы дышать через них, а экипаж развернул Boeing C-32A.

Лайнер благополучно приземлился на авиабазе "Эндрюс" в штате Мэриленд.

Позднее официальный представитель первой леди США Стефани Гришем сообщила, что на борту самолета обнаружились "небольшие технические неполадки". Меланья Трамп пересела на другой самолет и продолжила путешествие.

Жена Трампа направлялась в Филадельфию с деловой поездкой. У нее запланировано небольшое турне в рамках программы по борьбе против травли детей в школах и опиоидной зависимости среди школьников Be Best ("Будь лучшим").

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