Мир В сети появилось видео подготовки к нападению "керченского стрелка"

2018-10-18 16:59 150

 

За несколько дней до нападения на политехнический колледж в оккупированной Керчи подозреваемый 18-летний студент 4-курса Владислав Росляков закупил патронов к охотничьему ружью.

Соответствующее видео 18 октября опубликовал сайт Крым.FM.

Отмечается, что Росляков закупился в магазине "Сокол" за четыре дня до нападения.

В каждой приобретенной упаковке находилось по 10 патронов.

Российские СМИ сообщали, что Росляков купил 250 патронов и оружие за несколько дней до нападения.

По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, парень принес с собой в колледж 150 патронов.

Издание "Коммерсант" сообщало, что Росляков ходил из кабинета в кабинет, сначала закидывая в помещение самодельные гранаты, а затем заходил внутрь и расстреливал людей из помпового ружья "Бекас".

Полный магазин ружья состоит из шести патронов.

Также сообщество Mash опубликовало видео того, как Росляков подходит к учебному заведению с тяжелой на вид сумкой.

"Росляков идет по территории колледжа к запасному входу. Сейчас он поднимется на второй этаж, переоденется в туалете и пойдет убивать", - написали в СМИ.

В сентябре Росляков получил разрешение на охотничье оружие. Поэтому снаряд он купил законно.

Ранее Mash публиковала разговор однокурсника стрелка, который рассказывал, что Росляков сказал ему, что ненавидит "таких тупых", которые учатся в их учебном заведении и "было бы неплохо всех перестрелять и самому выпилиться".

Однако неизвестно, действительно ли собеседник сообщества учился с Росляковым.

 

Следствие установило, что 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков, по версии российских следователей, после стрельбы по людям покончил с собой.

Утром 18 октября "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.

 

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