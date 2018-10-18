В сети появилось видео подготовки к нападению "керченского стрелка"

За несколько дней до нападения на политехнический колледж в оккупированной Керчи подозреваемый 18-летний студент 4-курса Владислав Росляков закупил патронов к охотничьему ружью.
Соответствующее видео 18 октября опубликовал сайт Крым.FM.
Отмечается, что Росляков закупился в магазине "Сокол" за четыре дня до нападения.
В каждой приобретенной упаковке находилось по 10 патронов.
Российские СМИ сообщали, что Росляков купил 250 патронов и оружие за несколько дней до нападения.
По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, парень принес с собой в колледж 150 патронов.
Издание "Коммерсант" сообщало, что Росляков ходил из кабинета в кабинет, сначала закидывая в помещение самодельные гранаты, а затем заходил внутрь и расстреливал людей из помпового ружья "Бекас".
Полный магазин ружья состоит из шести патронов.
Также сообщество Mash опубликовало видео того, как Росляков подходит к учебному заведению с тяжелой на вид сумкой.
"Росляков идет по территории колледжа к запасному входу. Сейчас он поднимется на второй этаж, переоденется в туалете и пойдет убивать", - написали в СМИ.
В сентябре Росляков получил разрешение на охотничье оружие. Поэтому снаряд он купил законно.
Ранее Mash публиковала разговор однокурсника стрелка, который рассказывал, что Росляков сказал ему, что ненавидит "таких тупых", которые учатся в их учебном заведении и "было бы неплохо всех перестрелять и самому выпилиться".
Однако неизвестно, действительно ли собеседник сообщества учился с Росляковым.
Следствие установило, что 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.
Росляков, по версии российских следователей, после стрельбы по людям покончил с собой.
Утром 18 октября "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.