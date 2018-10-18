Мир Чтобы не заболеть гриппом, нужно соблюдать только 3 правила

2018-10-18 22:00 345

 

Сейчас октябрь – самое «благоприятное» время для гриппа. В прошлом году этот сезон был как никогда опасен: только в благополучных США от этого недуга погибло 80 000 человек!

В этом году нам нужно сделать все, чтобы не подвергнуть риску здоровье - свое и окружающих, призывает lifter и Health.

«Первая и лучшая защита - получить вакцину от гриппа», - заявил генеральный хирург США Джером М. Адамс, MD, MPH, на ежегодной пресс-конференции Национального института инфекционных заболеваний.

Помимо вакцинации есть еще три очень важные вещи, которые помогут вам уберечь себя в сезон гриппа, продолжил доктор Адамс.

«Второй шаг, который мы рекомендуем для борьбы с гриппом и другими респираторными заболеваниями, - это принимать ежедневные профилактические меры, чтобы остановить распространение микробов».

Это три важнейшие действия: мойте, прикрывайтесь, отлежитесь.

Часто и тщательно мойте руки, особенно в сезон гриппа, - объяснил д-р Адамс. - Прикройте свой кашель или чихание в тканью или рукой .... А вообще, если ты болен, оставайся дома.»

Мы добавим: Мойте руки не менее 20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на основе спирта, если у вас нет доступа к раковине и мылу.

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