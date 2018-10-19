Украина фото Цена мурала на стенах станции метро "Осокорки" шокировала киевлян

2018-10-19 16:27 267

В очередной раз благие намерения украинских чиновников обернулись не особо позитивными последствиями. Так, казалось бы хорошая инициатива - новый мурал на станции киевского метро "Осокорки" стал причиной уже второго скандала.

Напомним, на стенах станции подземки создали мурал "Мир глазами детей". Вскоре на нем появились розовые примитивные рисунки. Киевляне сочли новые изображения проделкой вандалов. Пассажиры метро решили, что рисунок испортили негодяи, которые пробрались ночью на станцию. В Соцсетях начались бурные дискуссии на тему охраны метро и тп.

Вскоре авторы проекта внесли ясность. Оказалось, что мурал никто не портил, просто по ночам художники его постепенно дорабатывают.

Но не прошло и недели, как жители столицы с удивлением узнали цену вопроса. Выяснилось, что подобное украшательство обошлось налогоплательщикам в огромную сумму.

Как указанов системе «Прозорро», ГП «Центр защиты информационного пространства Украины» Мининформполитики 17 сентября заключило соглашение с ФОТ Смачелюк Денис Анатольевич о росписи станции метро Осокорки по 3,65 млн грн.

Напомним, согласно договору, «проект направлен на объединение народа, поднятие национального духа и патриотизма через призму художественной визуализации прочности Украины».

Радумеется, детские рисунки это прекрасно, а поднятие патриотического духа - мегаважно, - пишут киевляне в ФБ, - но позвольте, в нынешней экономической ситуации вынимать из бюджета более 3,5 миллионов как минимум подло.





