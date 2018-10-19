Украина Вдову убитого экс-депутата Вороненкова попытались вышвырнуть из квартиры в Киеве

2018-10-19 11:13 315

Группа мужчин, взломав двери, проникла в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в это время в помещении находились сын Максаковой и няня. Группа мужчин успела сменить на дверях замки и требовала освободить помещение.

Правоохранителям удалось задержать девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях. Их доставили в Шевченковское управление полиции.

По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины ("Самоуправство").

Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия взят на контроль прокуратурой.

Напомним, экс-депутат Госдумы от КПРФ Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева. Следствие полагает, что заказчиком убийства является российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, а его сын Дмитрий - соучастником, который передал исполнителям Лосю и Тарасенко денежные средства за исполнение преступления.

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