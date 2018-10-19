Мир фото В Великобритании открыли первый в мире салон проката секс-кукол

2018-10-19 22:12 111

Находчивая предпринимательница в Великобритании открыла прокат секс-кукол и планирует выпускать для вдовцов игрушки, которые напоминают их умерших жен.

Как сообщает Daily Sun, Джейд Стэнли, ранее владевшая сетью соляриев, заинтересовалась индустрией секс-кукол и открыла собственное заведение. В нем 34-летняя предпринимательница сдает секс-кукол на прокат.

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После общения с клиентами, которые являются вдовцами, у Стэнли появилась идея создавать кукол, похожих на их умерших жен. По словам владелицы заведения, идея заинтересовала клиентов и у нее уже есть заказы.

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 Женщина утверждает, что ее бизнес отличается тем, что она предоставляет кукол скорее для психологического комфорта, а не сексуального удовольствия. В будущем Стэнли планирует расшириться, открыв филиал в США и договорившись порнозвездами о создании их копий.

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