Находчивая предпринимательница в Великобритании открыла прокат секс-кукол и планирует выпускать для вдовцов игрушки, которые напоминают их умерших жен.
Как сообщает Daily Sun, Джейд Стэнли, ранее владевшая сетью соляриев, заинтересовалась индустрией секс-кукол и открыла собственное заведение. В нем 34-летняя предпринимательница сдает секс-кукол на прокат.
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После общения с клиентами, которые являются вдовцами, у Стэнли появилась идея создавать кукол, похожих на их умерших жен. По словам владелицы заведения, идея заинтересовала клиентов и у нее уже есть заказы.
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Женщина утверждает, что ее бизнес отличается тем, что она предоставляет кукол скорее для психологического комфорта, а не сексуального удовольствия. В будущем Стэнли планирует расшириться, открыв филиал в США и договорившись порнозвездами о создании их копий.
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