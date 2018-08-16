Курьезы фото Ученые доказали, что секс-робот способен укрепить отношения и спасти брак

2018-08-17 22:12 135

Секс-роботы способны укрепить брак, сгладить конфликты в паре и уменьшают шанс развода. К таким выводам пришла профессор Марина Адшаде из Университета Британской Колумбии.

Исследования профессора доказывают, что покупка секс-куклы способна улучшить эмоциональный фон любых отношений. Также они помогут снять напряженность и пересмотреть взгляд на отношения.

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 Адшаде считает, что использование такого робота в паре будет способствовать тому, что партнеры не будут нуждаться измене. Кроме того, игрушка поможет меньше стесняться партнера, своего тела и желаний.

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 В ходе исследования специалисты узнали, что отношения пар, которые хотя бы раз использовали секс-робота, счастливее и крепче, нежели тех, кто от этого отказывается.

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