Секс-роботы способны укрепить брак, сгладить конфликты в паре и уменьшают шанс развода. К таким выводам пришла профессор Марина Адшаде из Университета Британской Колумбии.
Исследования профессора доказывают, что покупка секс-куклы способна улучшить эмоциональный фон любых отношений. Также они помогут снять напряженность и пересмотреть взгляд на отношения.
СЕКС-РОБОТА САМАНТУ НАУЧИЛИ ОТКАЗЫВАТЬ В ИНТИМНОЙ БЛИЗОСТИ ГРУБИЯНАМ
Адшаде считает, что использование такого робота в паре будет способствовать тому, что партнеры не будут нуждаться измене. Кроме того, игрушка поможет меньше стесняться партнера, своего тела и желаний.
В ШВЕЦИИ ОБЯЗАЛИ ПЕРЕД СЕКСОМ ПОЛУЧАТЬ ПОДТВЕРЖДЕННОЕ СОГЛАСИЕ ДЕВУШКИ И ПАРНЯ
В ходе исследования специалисты узнали, что отношения пар, которые хотя бы раз использовали секс-робота, счастливее и крепче, нежели тех, кто от этого отказывается.
РОССИЙСКАЯ ШПИОНКА ИСПОЛЬЗОВАЛА СЕКС ДЛЯ ПОИСКА ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В США