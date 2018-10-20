Украина Взрывы в Ичне: озвучена новая версия следствия

2018-10-20 10:30 105

 

За четыре дня до взрывов вблизи арсенала под Ичней были обнаружены два человека в камуфляжной форме, установило следствие.

Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области за четыре дня до взрывов видели двух неизвестных мужчин в камуфляже. Об этом заявил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в пятницу, 19 октября, в эфире телеканала 112 Украина.

"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 октября, то есть за четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - рассказал он.

Тогда, как заверил Матиос, сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана,

"Скорее всего, это была закладка", - сообщил прокурор.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек.

Сейчас следствие рассматривает три основных версии причин произошедшего, основная из которых - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что арсенал под Ичней подорвали бомбами, которые заранее заложили.

Еще по теме

Путин заявил, что будет договариваться уже с новой властью в Украине

2018-10-18 17:30 882

Число погибших студентов в техникуме Керчи снова увеличилось

2018-10-18 12:13 1131

Трагедия в Керчи: десять пострадавших сейчас в тяжелом состоянии в реанимации

2018-10-18 11:12 714

Матиос раскрыл подробности о расследовании взрывов под Ичней

2018-10-16 17:00 738

Еще новости в разделе "Украина"

Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны подробности ДТП

2018-10-20 10:34 249

Взрывы в Ичне: озвучена новая версия следствия

2018-10-20 10:30 105

Под Киевом в ДТП погибла актриса популярного украинского шоу

2018-10-20 10:15 132

фото Цена мурала на стенах станции метро "Осокорки" шокировала киевлян

2018-10-19 16:27 819
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны подробности ДТП 2018-10-20 10:34 249
Взрывы в Ичне: озвучена новая версия следствия 2018-10-20 10:30 105
Под Киевом в ДТП погибла актриса популярного украинского шоу 2018-10-20 10:15 132
фото Цена мурала на стенах станции метро "Осокорки" шокировала киевлян 2018-10-19 16:27 819

Лента

10:34 Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны подробности ДТП
10:30 Взрывы в Ичне: озвучена новая версия следствия
10:15 Под Киевом в ДТП погибла актриса популярного украинского шоу
10:00 США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви
фото 22:12 В Великобритании открыли первый в мире салон проката секс-кукол
21:33 ФРГ внесет Украину в список безопасных стран, чтобы упростить высылку мигрантов
20:28 На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров
19:32 Погибший в Винницкой области американец впервые пилотировал истребитель Су-27
18:29 Торговая война с США за три месяца нанесла большой урон экономике Китая
17:31 Boeing с Меланией Трамп пришлось экстренно сажать из-за дыма и гари