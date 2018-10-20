Украина Под Киевом в ДТП погибла актриса популярного украинского шоу

2018-10-20 10:15 87

 

В субботу, 20 октября, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария случилась в 6:43 неподалеку от села Мила Киева-Святошинского района на трассе Киев-Чоп, когда столкнулись автобус Неоплан и грузовой автомобиль "Даф".

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла актриса Марина Поплавская, а также пострадали еще четыре актера, они получили тяжелые травмы.

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