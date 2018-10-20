Мир В США начали изымать имущество Манафорта

2018-10-21 14:30 72

 

Правительство США получило полномочия на изъятие активов Пола Манафорта, незаконно приобретенные в результате уклонения от налогообложения и нарушение правил лоббистской деятельности на общую сумму 15 миллионов долларов. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на решение суда.

Среди активов апартаменты Манафорта в центре Trump Tower в Нью-Йорке, его дом в Гемптонз, а также средства на банковских счетах и ​​страхования жизни.

Также отмечается, что наказание политтехнологу назначат 8 февраля в суде Александрии по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и уклонении от налогообложения.

По прогнозам юристов, Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

Как сообщает издание, 69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, а его адвокат заявил о проблемах своего подзащитного со здоровьем.

Ранее сообщалось, что окружной суд Александрии штата Вирджиния огласит приговор бывшему председателю избирательной кампании Дональда Трампа и советнику Виктора Януковича Полу Манафорту в феврале 2019 года.

Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в соглашении Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.

Еще по теме

В США сделали заявление по автокефалии для Украины

2018-10-20 13:30 849

США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви

2018-10-20 10:00 432

Торговая война с США за три месяца нанесла большой урон экономике Китая

2018-10-19 18:29 699

США предложили фрегаты для ВМС Украины

2018-10-18 16:30 636

Еще новости в разделе "Мир"

Турция обещает "всю правду" об убийстве саудовского журналиста

2018-10-21 15:00 42

В США начали изымать имущество Манафорта

2018-10-21 14:30 72

"Керченский стрелок" готовился к нападению на колледж с января 2017 года – СМИ

2018-10-21 14:00 123

Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших

2018-10-21 12:30 234
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Турция обещает "всю правду" об убийстве саудовского журналиста 2018-10-21 15:00 42
В США начали изымать имущество Манафорта 2018-10-21 14:30 72
"Керченский стрелок" готовился к нападению на колледж с января 2017 года – СМИ 2018-10-21 14:00 123
Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших 2018-10-21 12:30 234

Лента

15:00 Турция обещает "всю правду" об убийстве саудовского журналиста
14:30 В США начали изымать имущество Манафорта
14:00 "Керченский стрелок" готовился к нападению на колледж с января 2017 года – СМИ
13:30 Цены на бензин могут рухнуть: появился неожиданный прогноз
13:00 Парубий объяснил, почему повышение цены на газ неизбежно
12:30 Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших
12:00 За что налоговики массово штрафуют украинских предпринимателей
11:30 Когда украинцам ждать новые платежки за отопление
11:00 Синоптики сообщили, когда в Украине испортится погода и начнется сезон осенних дождей
10:30 Ярмоленко получил тяжелую травму в чемпионате Англии и покинул поле на носилках