Мир К границе США движется толпа из 3 тысяч нелегальных мигрантов из Гондураса

2018-10-22 12:15 174

Тысячи мигрантов из Центральной Америки продолжили движение по территории Мексики в направлении США, несмотря на попытки мексиканских властей остановить их.

"Караван, состоящий из приблизительно 3 тысяч человек, вышел из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе несколько дней назад, прошел через джунгли Гватемалы и жилые улицы, добравшись до Мексики в надежде в конце концов дойти до США. Президент США Дональд Трамп заявил, что караван необходимо остановить до того, как он достигнет США", - сообщает "Голос Америки".

Министерство внутренней безопасности США, которое ведет наблюдение за караваном, предупредило об опасности угрозы его участникам со стороны преступников.

Красный Крест выпустил заявление, в котором отметил, что многие участники каравана "страдают от обезвоживания, желудочных инфекций и травм ног, по ходу своего длительного путешествия".

Большинство мигрантов являются жителями Гондураса, которые объясняют желание покинуть страну повальной нищетой и насилием со стороны банд. Гондурас сегодня является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире.

Правительство Мексики обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) за содействием в деле обработки заявлений мигрантов, претендующих на статус беженца, что может помочь Мехико рассеять караван.