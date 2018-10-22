Премьер Великобритании заявила, что соглашение об условиях Brexit готово на 95%

Соглашение об условиях упорядоченного Brexit готово на 95%, полагает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Значительного прогресса удалось достичь по вопросам безопасности и транспорта.
Об этом говорится в обращении Мэй к нижней палате парламента, обнародованном минувшей ночью.
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Однако Мэй "может столкнуться с бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку", сообщает британское издание The Telegraph.
На выходных она в телефонных переговорах пыталась привлечь членов правительства на свою сторону, добиваясь большей сплоченности в партийных рядах по ее плану Brexit.
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