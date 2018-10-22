фото-видео фото Жители Троещины вышли на рельсы: Как и почему блокируют городскую электричку

2018-10-22 11:14 192

Сегодня утром жители Киева почти на час заблокировали движение городской электрички на станции Троещина-2.

Как сообщили в Киевпастрансе, свои действия пассажиры объясняли недовольством работой транспорта. Жители Троещины требуют придерживаться графика движения и увеличения количества вагонов.

В Соцсетях жители столицы сообщают, что заявку на увеличение вагонов подавали еще несколько недель назад. В данное время, напомним, электричка состоит всего четырех вагонов, которые в час пик не вмещают всех пассажиров.

"Традиционно приехала электричка на четыре вагона на станцию Троещина-2 и традиционно в нее не поместилась половина людей. Люди блокируют движение поезда. Некоторые цепляется сзади, и не ради экстрима, а для того, чтобы доехать на работу", - пишут в Facеbook.

По данным Киевпастранса движение электрички было заблокировано с 08:15 до 09:05.