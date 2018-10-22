Мир В Китае снижают налоги - вычтут оплату учебы, лечения и проценты по ипотеке

2018-10-23 12:13 144

Китайские власти обнародовали план снижения налоговой нагрузки для граждан КНР, который предусматривает возможность отчисления из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и других расходов.

Как сообщает информагентство Xinhua, опубликованный Минфином и налоговым управлением Китая план предусматривает налоговые отчисления в размере от 1 тыс. юаней ($144) до 2 тыс. юаней в месяц в зависимости от категории расходов.

Ожидается, что граждане КНР, которые потратили средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тыс. юаней на каждого ребенка.

В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6-4,8 тыс. юаней, в поддержку родителей в возрасте от 60 лет - 24 тыс. юаней, на медицинское обслуживание - до 60 тыс. юаней, если расходы, не покрытые страховкой, превысили 15 тыс. юаней.

В то же время отчисления на аренду жилья составит 800 юаней для жителей небольших городов, 1 тыс. юаней - для средних городов и 1,2 тыс. юаней - для больших городов, отчисления на уплату процентов по ипотечным кредитам составят 12 тыс. в год и коснутся только семейных пар, покупающих жилье впервые.

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Мир

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