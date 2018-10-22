Украина В Украине придут серьезные заморозки, а после них наступит новое бабье лето

2018-10-22 19:00 219

С понедельника, 23 октября, в Украине похолодает до +6..+10 С. В западном и северном регионах Украины, а также Винницкой области ожидается небольшой дождь.

В восточном, южном и большей части центрального региона синоптики прогнозируют сухую погоду +10..+16 С. Об этом говорится на странице синоптика Наталии Диденко в Фейсбуке.

В среду и четверг 24-25 октября "в Украину ворвется циклон" с северо-запада Европы. Он принесет дождливую и ветреную погоду с дальнейшим похолоданием уже везде до +5...+10 градусов, на юге +8...+ 12 градусов. Ночью температура может опускаться и до небольших минусов. Возможен мокрый снег.

В пятницу, 26 октября, прогнозируется выравнивание синоптической ситуации, циклон покинет пределы Украины. На выходных 27-28 октября солнце вновь вытеснит осадки, во всех регионах Украины снова потеплеет.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник, 23 октября облачно, возможен незначительный дождь, днем ​​около +9 градусов.

"24-25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практически зимние ботинки и не паркуйте машины под старыми деревьями и билбордами: днем ​​не выше +6...+7 градусов, дождь ударит сильным штормовым северо-западным ветром. При приближении температуры воздуха до +1...+3 градусов местами возможен мокрый снег.

В конце недели погода успокоится, выходные в столице снова появится солнце и потеплеет до +14... +19 градусов.

"Поэтому, сами понимаете, что от таких перепадов надо будет хорошо обезопаситься. Еще раз. 24-25 октября в Украину ворвется циклон!" - указано в опубликованном сообщении.